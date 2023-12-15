Сальнова Елизавета Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1880 ст.
Дочь: Сальнова Агриппина Максимовна
Отец ребёнка: Сальнов Максим Никитич
Рождение ребёнка
03.05.1888 ст.
Дочь: (Сальнова) Елена Максимовна
Отец ребёнка: Сальнов Максим Никитич
Смерть
Неизвестно