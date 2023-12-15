Сальнова Елизавета Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальнова Елизавета Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальнов Максим Никитич

Рождение ребёнка
01.06.1880 ст.

Дочь: Сальнова Агриппина Максимовна

Отец ребёнка: Сальнов Максим Никитич

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
03.05.1888 ст.

Дочь: (Сальнова) Елена Максимовна

Отец ребёнка: Сальнов Максим Никитич

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно

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