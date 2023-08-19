Кашин Иоанн Петров
Место рождения
Дата рождения21.09.1869 ст.
Дата смерти09.03.1900 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1869 ст.
Отец: Кашин Пётр Селиверстов
Православный, мастеровой Бисерского чугунолитейного завода Пермского уезда Пермской губернии.
Работа или профессия
С 1884 по 1900
Старый Бисер, Горнозаводский, Пермский край
Мастеровой Бисерского чугунолитейного завода
Бракосочетание
11.11.1892
Жена: Кашина Елена Иоанновна
Рождение ребёнка
25.06.1894 ст.
Сын: Кашин Павел Иоаннов
Мать ребёнка: Кашина Елена Иоанновна
Рождение ребёнка
15.05.1896 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кашина Елена Иоанновна
Смерть
09.03.1900 ст.
Умер в возрасте 30 лет от чахотки
Рождение ребёнка
02.04.1900 ст.
Сын: Кашин Егор Иоаннов
Мать ребёнка: Кашина Елена Иоанновна