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Кашин Иоанн Петров

Место рождения

Бисерский, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

21.09.1869 ст.

Дата смерти

09.03.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1869 ст.

Отец: Кашин Пётр Селиверстов

Мать: Кашина Евфимия Григорьева

Бисерский, Пермский уезд, Пермская губерния
Православный, мастеровой Бисерского чугунолитейного завода Пермского уезда Пермской губернии.
Работа или профессия
С 1884 по 1900
Старый Бисер, Горнозаводский, Пермский край
Мастеровой Бисерского чугунолитейного завода
Бракосочетание
11.11.1892

Жена: Кашина Елена Иоанновна

Бисерский, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1894 ст.

Сын: Кашин Павел Иоаннов

Мать ребёнка: Кашина Елена Иоанновна

Бисерский, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
15.05.1896 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кашина Елена Иоанновна

Бисерский, Пермский уезд, Пермская губерния
Смерть
09.03.1900 ст.
Умер в возрасте 30 лет от чахотки
Рождение ребёнка
02.04.1900 ст.

Сын: Кашин Егор Иоаннов

Мать ребёнка: Кашина Елена Иоанновна

Бисерский, Пермский уезд, Пермская губерния
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