Бонсюков Пётр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1949
Дата смерти11.01.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1976
Дочь: Бонсюкова Ирина Петровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.11.1988
Сын: Бонсюков Евгений Петрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
11.01.2013