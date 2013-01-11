Бонсюков Пётр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бонсюков Пётр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1949

Дата смерти

11.01.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1976

Дочь: Бонсюкова Ирина Петровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.11.1988

Сын: Бонсюков Евгений Петрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
11.01.2013
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