Райков Стефан (Степан) Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРайков Стефан (Степан) Андреевич

Райков Стефан (Степан) Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1918

Дочь: Екатерина Стефановна (Степановна)

Мать ребёнка: Райкова Дарья Яковлевна

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
ГАК. Ф. Д-60. Оп. 6. Д. 391. Метрическая книга записей о рождении, браке и смерти церкви Николаевского собора г. Мариинска. 1919. Л. 1об.-2.
Место жительства
Неизвестно
Петровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close