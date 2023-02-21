Райков Стефан (Степан) Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1918
Дочь: Екатерина Стефановна (Степановна)
Мать ребёнка: Райкова Дарья Яковлевна
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
ГАК. Ф. Д-60. Оп. 6. Д. 391. Метрическая книга записей о рождении, браке и смерти церкви Николаевского собора г. Мариинска. 1919. Л. 1об.-2.
Место жительства
Неизвестно
Петровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно