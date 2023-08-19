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Селиверст Гурьев

Место рождения

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1728 ст.

Дата смерти

12.10.1807 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728 ст.

Отец: Гурий Савельев

Мать: Ирина Селиверстова

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
07.02.1753 ст.

Жена: Стефанида Иванова

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.03.1754 ст.

Дочь: Дарья Селиверстова

Мать ребёнка: Стефанида Иванова

Бракосочетание
18.01.1756 ст.

Жена: Марфа Перфильева

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
12.10.1807 ст.
Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
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