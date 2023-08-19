Селиверст Гурьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1728 ст.
Дата смерти12.10.1807 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728 ст.
Отец: Гурий Савельев
Мать: Ирина Селиверстова
Бракосочетание
07.02.1753 ст.
Жена: Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
19.03.1754 ст.
Дочь: Дарья Селиверстова
Мать ребёнка: Стефанида Иванова
Бракосочетание
18.01.1756 ст.
Жена: Марфа Перфильева
Смерть
12.10.1807 ст.