Антюхина Федосья Корнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антюхина Федосья Корнеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1877 ст.

Дочь: Антюхина Матрена Михеевна

Отец ребёнка: Антюхин Михей Антиохович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.11.1877 ст.

Сын: Антюхин Николай Михеевич

Отец ребёнка: Антюхин Михей Антиохович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.11.1881 ст.

Сын: Антюхин Митрофан Михеевич

Отец ребёнка: Антюхин Михей Антиохович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.12.1884 ст.

Дочь: Анисья Михеевна

Отец ребёнка: Антюхин Михей Антиохович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.12.1887 ст.

Сын: Антюхин Николай Михеевич

Отец ребёнка: Антюхин Михей Антиохович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.11.1892 ст.

Сын: Антюхин Михаил Михеевич

Отец ребёнка: Антюхин Михей Антиохович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антюхин Михей Антиохович

Смерть
Неизвестно
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