Антюхина Федосья Корнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1877 ст.
Дочь: Антюхина Матрена Михеевна
Отец ребёнка: Антюхин Михей Антиохович
Рождение ребёнка
26.11.1877 ст.
Отец ребёнка: Антюхин Михей Антиохович
Рождение ребёнка
16.11.1881 ст.
Сын: Антюхин Митрофан Михеевич
Отец ребёнка: Антюхин Михей Антиохович
Рождение ребёнка
19.12.1884 ст.
Дочь: Анисья Михеевна
Отец ребёнка: Антюхин Михей Антиохович
Рождение ребёнка
01.12.1887 ст.
Отец ребёнка: Антюхин Михей Антиохович
Рождение ребёнка
03.11.1892 ст.
Отец ребёнка: Антюхин Михей Антиохович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно