Дуникова Алевтина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуникова Алевтина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1904

Дата смерти

25.03.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Дуникова Апполинария Степановна

Отец ребёнка: Дуников Степан Акимович

Рождение ребёнка
19.02.1937

Сын: Дуников Валентин Степанович

Отец ребёнка: Дуников Степан Акимович

Смерть
25.03.1989
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