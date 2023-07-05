Дуникова Алевтина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1904
Дата смерти25.03.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Дуникова Апполинария Степановна
Отец ребёнка: Дуников Степан Акимович
Рождение ребёнка
19.02.1937
Сын: Дуников Валентин Степанович
Отец ребёнка: Дуников Степан Акимович
Смерть
25.03.1989