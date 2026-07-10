Серый Яков Захарович
мужской, родился 31.12.1923, Ивановская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
умер 07.01.1994, Ивановская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
МатьСерая Ксения Павловна1901 г.р.
ОтецСерый Захар Антонович1903 г.р.
Супруги
Серая (Козырева) Мария Григорьевна01.04.1922 г.р.
Серая ЗинаидаНеизвестно г.р.
Дети
Серый ГригорийНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1923
Отец: Серый Захар Антонович
Мать: Серая Ксения Павловна
Развод
Неизвестно
Жена: Серая Зинаида
Место жительства
Неизвестно
Краснодарский край, Красноармейский район, станица Ивановская, ул. Донцова 130
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серый Григорий
Мать ребёнка: Серая Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серая Зинаида
Образование
По 1937
Рождение ребёнка
06.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Серая (Козырева) Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
01.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Серая (Козырева) Мария Григорьевна
Бракосочетание
07.06.1963
Работа или профессия
С 15.08.1963
Работа или профессия
С 22.01.1964
Работа или профессия
С 04.08.1965 по 14.01.1966
Смерть
07.01.1994
Похороны
Неизвестно