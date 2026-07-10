Серый Яков Захарович 31.12.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Серый Яков Захарович

Автор
СЗ
Зинец С.

мужской, родился 31.12.1923, Ивановская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

умер 07.01.1994, Ивановская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Мать
Серая Ксения Павловна1901 г.р.
Отец
Серый Захар Антонович1903 г.р.
Супруги
Серая (Козырева) Мария Григорьевна01.04.1922 г.р.
Серая ЗинаидаНеизвестно г.р.
Дети
Серый ГригорийНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1923

Отец: Серый Захар Антонович

Мать: Серая Ксения Павловна

Ивановская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Развод
Неизвестно

Жена: Серая Зинаида

Место жительства
Неизвестно
Краснодарский край, Красноармейский район, станица Ивановская, ул. Донцова 130

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серый Григорий

Мать ребёнка: Серая Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серая Зинаида

Ивановская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Образование
По 1937

5 классов

Рождение ребёнка
06.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Серая (Козырева) Мария Григорьевна

Октябрьский, Ванинский муниципальный район, Хабаровский край

Рождение ребёнка
01.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Серая (Козырева) Мария Григорьевна

Ивановская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Бракосочетание
07.06.1963

Жена: Серая (Козырева) Мария Григорьевна

Октябрьский, Ванинский муниципальный район, Хабаровский край

Работа или профессия
С 15.08.1963
Октябрьский, Ванинский муниципальный район, Хабаровский край

принят шофером автомобиля «Победа» в «Комсомольское отделение Дальневосточной железной дороги» | Комсомольское отделение Дальневосточной железной дороги

Работа или профессия
С 22.01.1964
Октябрьский, Ванинский муниципальный район, Хабаровский край

переведен в расположение локомотивного отдела в должности шофера-слесаря водокачки ст.Совгавань | ст.Совгавань

Работа или профессия
С 04.08.1965 по 14.01.1966
Октябрьский, Ванинский муниципальный район, Хабаровский край

переведен из водоснабжения ст.Совгань, зачислен в штат дистанции на должность монтера по IV разряду | дистанция сигнализации и связи

Смерть
07.01.1994
Ивановская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Причина смерти: Хронический обструктивный бронхит

Похороны
Неизвестно
Ивановская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

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