Петрова (Федотова) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Федотова) Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Третьякова (Петрова) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Петров Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петрова) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Петров Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петрова) Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Петров Николай Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Николай Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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