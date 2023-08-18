Широков Яков (Якушко) Левонтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШироков Яков (Якушко) Левонтьев

Широков Яков (Якушко) Левонтьев

Место рождения

дер. Ивашка Дмитреева сына Широково, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1626

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1587 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1626

Отец: Широков Леонтий (Левка) Федотов

Мать: не указана

дер. Ивашка Дмитреева сына Широково, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1646

Сын: Широков Михаил (Мишка) Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Чепецкое, Вятский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чепецкое, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1646
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close