Агафонов Степан Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти11.09.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1933
Сын: Агафонов Прокопий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
11.09.1941
Подвязье, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Убит в бою Страна захоронения: Россия Регион захоронения: Тверская обл. Место захоронения: Андреапольский р-н, д. Подвязье Могила: Братская могила Откуда перезахоронен: д. Алексеево Захоронение: 26142... Показать все