Агафонов Степан Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафонов Степан Федорович

Агафонов Степан Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

11.09.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1933

Сын: Агафонов Прокопий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
11.09.1941
Подвязье, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Убит в бою Страна захоронения: Россия Регион захоронения: Тверская обл. Место захоронения: Андреапольский р-н, д. Подвязье Могила: Братская могила Откуда перезахоронен: д. Алексеево Захоронение: 26142... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close