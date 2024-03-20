Фассман (Fassmann) Александр Николай Федорович
Место рожденияDruzhnaya Gorka, Gatchinsky District, Leningrad Oblast, Russian Federation
Дата рождения28.02.1877
Дата смерти10.02.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1877
Druzhnaya Gorka, Gatchinsky District, Leningrad Oblast, Russian Federation
Рождение ребёнка
03.03.1902
Дочь: Досовицкая Наталья Александровна
Мать ребёнка: Fassmann Паулине Юрьевна
Moscow / Москва, Московская область / Moscow oblast\', РСФСР, USSR
Рождение ребёнка
06.12.1903
Сын: Фассман (fassmann) Николай Роберт Александрович
Мать ребёнка: Fassmann Паулине Юрьевна
Moscow / Москва, Московская губерния, Европейская Россия, Russian Empire
Бракосочетание
1903
Жена: Fassmann Паулине Юрьевна
Moscow / Москва, Московская область / Moscow oblast\', РСФСР, USSR
Супруг(-а): Паулине Юрьевна Фассман (Vedruska)
Рождение ребёнка
18.07.1905
Дочь: Элеонора Элиза Эмилия Александровна
Мать ребёнка: Fassmann Паулине Юрьевна
Ленинград / Leningrad, Ленинградский район, Russia, USSR
Рождение ребёнка
14.03.1907
Сын: Фассман (fassmann) Юрий Александр Александрович
Мать ребёнка: Fassmann Паулине Юрьевна
Moscow / Москва, Московская область / Moscow oblast\', РСФСР, USSR
Рождение ребёнка
28.01.1910
Дочь: Евгения Жозефина Паулине Александровна
Мать ребёнка: Fassmann Паулине Юрьевна
Ленинград / Leningrad, Ленинградский район, Russia, USSR
Развод
До 1930
Жена: Fassmann Паулине Юрьевна
Супруг(-а): Паулине Юрьевна Фассман (Vedruska)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Jurlova Margarita
Мать ребёнка: Fassmann Паулине Юрьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Инспектор
Смерть
10.02.1938
Рыбинск, Ярославская область, Россия
Похороны
1938
рыбинск, город Рыбинск, Ярославская обл., Russian Federation