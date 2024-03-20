Фассман (Fassmann) Александр Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фассман (Fassmann) Александр Николай Федорович

Место рождения

Druzhnaya Gorka, Gatchinsky District, Leningrad Oblast, Russian Federation

Дата рождения

28.02.1877

Дата смерти

10.02.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1877

Отец: Fassmann Fridrich Leopold

Мать: Fassmann Susanna Corolina

Druzhnaya Gorka, Gatchinsky District, Leningrad Oblast, Russian Federation
Рождение ребёнка
03.03.1902

Дочь: Досовицкая Наталья Александровна

Мать ребёнка: Fassmann Паулине Юрьевна

Moscow / Москва, Московская область / Moscow oblast\', РСФСР, USSR
Рождение ребёнка
06.12.1903

Сын: Фассман (fassmann) Николай Роберт Александрович

Мать ребёнка: Fassmann Паулине Юрьевна

Moscow / Москва, Московская губерния, Европейская Россия, Russian Empire
Бракосочетание
1903

Жена: Fassmann Паулине Юрьевна

Moscow / Москва, Московская область / Moscow oblast\', РСФСР, USSR
Супруг(-а): Паулине Юрьевна Фассман (Vedruska)
Рождение ребёнка
18.07.1905

Дочь: Элеонора Элиза Эмилия Александровна

Мать ребёнка: Fassmann Паулине Юрьевна

Ленинград / Leningrad, Ленинградский район, Russia, USSR
Рождение ребёнка
14.03.1907

Сын: Фассман (fassmann) Юрий Александр Александрович

Мать ребёнка: Fassmann Паулине Юрьевна

Moscow / Москва, Московская область / Moscow oblast\', РСФСР, USSR
Рождение ребёнка
28.01.1910

Дочь: Евгения Жозефина Паулине Александровна

Мать ребёнка: Fassmann Паулине Юрьевна

Ленинград / Leningrad, Ленинградский район, Russia, USSR
Развод
До 1930

Жена: Fassmann Паулине Юрьевна

Супруг(-а): Паулине Юрьевна Фассман (Vedruska)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Jurlova Margarita

Мать ребёнка: Fassmann Паулине Юрьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Инспектор
Смерть
10.02.1938
Рыбинск, Ярославская область, Россия
Похороны
1938
рыбинск, город Рыбинск, Ярославская обл., Russian Federation
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