Вычужанина Васелиса Алексеевна
Место рождения
Дата рождения05.01.1869
Дата смерти22.02.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Спиридоновна
Отец ребёнка: Вычужанин Спиридон Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Спиридоновна
Отец ребёнка: Вычужанин Спиридон Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вычужанин Семен Спиридонович
Отец ребёнка: Вычужанин Спиридон Васильевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Вычужанин Алексей Спиридонович
Отец ребёнка: Вычужанин Спиридон Васильевич
Рождение ребёнка
02.04.1907
Сын: Вычужанин Егор Спиридонович
Отец ребёнка: Вычужанин Спиридон Васильевич
Рождение ребёнка
05.03.1908
Дочь: Павленко Янышевская Мария Спиридоновна
Отец ребёнка: Вычужанин Спиридон Васильевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Вычужанин Николай Спиридонович
Отец ребёнка: Вычужанин Спиридон Васильевич
Смерть
22.02.1959
Похороны
Неизвестно
Малеевск, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область