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Вычужанина Васелиса Алексеевна

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Место рождения

Ашкельдино, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

05.01.1869

Дата смерти

22.02.1959

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Ашкельдино, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Спиридоновна

Отец ребёнка: Вычужанин Спиридон Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вычужанин Спиридон Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Спиридоновна

Отец ребёнка: Вычужанин Спиридон Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вычужанин Семен Спиридонович

Отец ребёнка: Вычужанин Спиридон Васильевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Вычужанин Алексей Спиридонович

Отец ребёнка: Вычужанин Спиридон Васильевич

Ашкельдино, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.04.1907

Сын: Вычужанин Егор Спиридонович

Отец ребёнка: Вычужанин Спиридон Васильевич

Рождение ребёнка
05.03.1908

Дочь: Павленко Янышевская Мария Спиридоновна

Отец ребёнка: Вычужанин Спиридон Васильевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Вычужанин Николай Спиридонович

Отец ребёнка: Вычужанин Спиридон Васильевич

Смерть
22.02.1959
Ашкельдино, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Малеевск, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область

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