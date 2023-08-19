Лихачев (сын Калинин) Трофим Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачев (сын Калинин) Трофим Васильев

Место рождения

Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

После 1646

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646

Отец: Сын Калинин Василий (Васка) Климов

Мать: не указана

Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1662

Сын: Лихачев Ларион (Ларка) Трофимов

Мать ребёнка: не указана

Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1665

Сын: Лихачев Зот (Зотко) Трофимов

Мать ребёнка: не указана

Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Лихачев Елизар (Елизарко) Елисей Трофимов

Мать ребёнка: не указана

Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Лихачев Иван (Ивашко) Трофимов

Мать ребёнка: не указана

Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
После 1678

Сын: Лихачев Сергей Трофимов

Мать ребёнка: не указана

Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1678
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