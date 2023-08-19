Лихачев (сын Калинин) Трофим Васильев
Место рождения
Дата рожденияПосле 1646
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646
Отец: Сын Калинин Василий (Васка) Климов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1662
Сын: Лихачев Ларион (Ларка) Трофимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1665
Сын: Лихачев Зот (Зотко) Трофимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1670
Сын: Лихачев Елизар (Елизарко) Елисей Трофимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1673
Сын: Лихачев Иван (Ивашко) Трофимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1678
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678