Ангальт Констанс
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ангальт Панкрац
Мать: Неизвестно Таисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ангальт Эндрю
Мать ребёнка: Неизвестно Анита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ангальт Берта
Мать ребёнка: Неизвестно Анита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ангальт Римма
Мать ребёнка: Неизвестно Анита
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно Анита
Смерть
Неизвестно