Цветкова (Банкетова) Анна Алексеевна
Место рожденияСело Мигалиха, Нижегородский уезд, Дальнеконстантиновская волость, Нижегородская губерния
Дата рождения01.01.1913 ст.
Дата смерти24.07.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1913 ст.
Село Мигалиха, Нижегородский уезд, Дальнеконстантиновская волость, Нижегородская губерния
Ф.570, оп.3, д.2155, л.454 об.-455, №1 Восприемники: деревни Ольгино солдат Николай Андреев Кашин села Мигалиха Мария Алексеева Банкетова
Рождение ребёнка
28.08.1946
Сын: Цветков Геннадий Петрович
Отец ребёнка: Цветков Петр Андреевич
Село Кантаурово
Бракосочетание
28.09.1978
Актовая запись№366 от 28.09.1978, Отдел ЗАГС Ленинского райисполкома г. Горького
Смерть
24.07.1984
Причина смерти: рак шейки матки Актовая запись №903 от 24.07.1984 Отдел ЗАГС Нижегородскогого райисполкома города Горького Похоронена на Кладбище в Ольгино, Нижегородская область