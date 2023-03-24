Цветкова (Банкетова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветкова (Банкетова) Анна Алексеевна

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Место рождения

Село Мигалиха, Нижегородский уезд, Дальнеконстантиновская волость, Нижегородская губерния

Дата рождения

01.01.1913 ст.

Дата смерти

24.07.1984

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1913 ст.

Отец: Банкетов Алексей Дмитриевич

Мать: Банкетова Варвара Андреевна

Село Мигалиха, Нижегородский уезд, Дальнеконстантиновская волость, Нижегородская губерния
Ф.570, оп.3, д.2155, л.454 об.-455, №1 Восприемники: деревни Ольгино солдат Николай Андреев Кашин села Мигалиха Мария Алексеева Банкетова
Рождение ребёнка
28.08.1946

Сын: Цветков Геннадий Петрович

Отец ребёнка: Цветков Петр Андреевич

Село Кантаурово
Бракосочетание
28.09.1978

Муж: Васильев Иван Иосифович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Актовая запись№366 от 28.09.1978, Отдел ЗАГС Ленинского райисполкома г. Горького
Смерть
24.07.1984
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Причина смерти: рак шейки матки Актовая запись №903 от 24.07.1984 Отдел ЗАГС Нижегородскогого райисполкома города Горького Похоронена на Кладбище в Ольгино, Нижегородская область
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