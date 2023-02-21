Павел Степанович Любовощин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавел Степанович Любовощин

Павел Степанович Любовощин

Место рождения

Российская Империя , Тамбовская губерния, Борисоглебской уезд, село Костино-Отделец

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Любовощин Степан Харитонов

Мать: Любовощина Агафья Феодосовна

Российская Империя , Тамбовская губерния, Борисоглебской уезд, село Костино-Отделец
Рождение ребёнка
07.04.1903

Сын: Василий Павлович Любовощин

Мать ребёнка: Любовощина Мария Романова

Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close