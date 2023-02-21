Павел Степанович Любовощин
Место рожденияРоссийская Империя , Тамбовская губерния, Борисоглебской уезд, село Костино-Отделец
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Российская Империя , Тамбовская губерния, Борисоглебской уезд, село Костино-Отделец
Рождение ребёнка
07.04.1903
Сын: Василий Павлович Любовощин
Мать ребёнка: Любовощина Мария Романова
Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно