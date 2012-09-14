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Борисенко Егор Евгеньевич
Борисенко Егор Евгеньевич
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Древо
Место рождения
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения
14.09.2012
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Борисенко Светлана Александровна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.2012
Отец: не указан
Мать:
Борисенко Светлана Александровна
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
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