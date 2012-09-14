Борисенко Егор Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисенко Егор Евгеньевич

Борисенко Егор Евгеньевич

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

14.09.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.2012

Отец: не указан

Мать: Борисенко Светлана Александровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close