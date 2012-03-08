Шпинева (Колобова) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпинева (Колобова) Зоя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1925

Дата смерти

08.03.2012

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1925

Отец: Колобов Степан Казак

Мать: Колобова Екатерина

Место жительства
?.06.1969
Алма-Атинская область Каскеленский район пос.Кирова
Работа или профессия
Между ?.09.1972 и ?.09.1979
войсковая часть
машинистка
Место жительства
18.09.1983
г.Зея Амурской области
Смерть
08.03.2012
Архангельск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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