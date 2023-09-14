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Копьев Пётр Ильин

Место рождения

с. Андреевское Азас тож Завальный стан Пензенский уезд

Дата рождения

1709

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1713 г.р.

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Андреевское Азас тож Завальный стан Пензенский уезд
Рождение ребёнка
1739

Сын: Копьев Федот Петров

Мать ребёнка: Копьева Анастасия Иванова

Рождение ребёнка
1745

Сын: Копьев Яков Петров

Мать ребёнка: Копьева Анастасия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копьева Анастасия Иванова

с. Андреевское Азас тож Завальный стан Пензенский уезд
Смерть
1759
РС Андреевское Азас тож
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