Копьев Пётр Ильин
Место рожденияс. Андреевское Азас тож Завальный стан Пензенский уезд
Дата рождения1709
Дата смерти1759
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Андреевское Азас тож Завальный стан Пензенский уезд
Рождение ребёнка
1739
Сын: Копьев Федот Петров
Мать ребёнка: Копьева Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
1745
Сын: Копьев Яков Петров
Мать ребёнка: Копьева Анастасия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
с. Андреевское Азас тож Завальный стан Пензенский уезд
Смерть
1759
РС Андреевское Азас тож