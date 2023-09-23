Хайрулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайрулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гильманова Нуржиян Хайрулловна

Мать ребёнка: Гильманова Газзя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гильманова Бибизя Хайрулловна

Мать ребёнка: Гильманова Газзя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гильманова Гульфизя

Мать ребёнка: Гильманова Газзя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гильманов Хады

Мать ребёнка: Гильманова Газзя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гильманова Газзя

Смерть
Неизвестно
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