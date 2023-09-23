Хайрулла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гильманова Нуржиян Хайрулловна
Мать ребёнка: Гильманова Газзя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гильманова Бибизя Хайрулловна
Мать ребёнка: Гильманова Газзя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гильманова Гульфизя
Мать ребёнка: Гильманова Газзя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гильманов Хады
Мать ребёнка: Гильманова Газзя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гильманова Газзя
Смерть
Неизвестно