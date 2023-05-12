Клочкова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлочкова Ирина

Клочкова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1899 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1899

Дочь: Мурзина Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Клочков Яков

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клочков Яков

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клочков Яков

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клочков Яков

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клочков Яков

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клочков Яков

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клочков Яков

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клочков Яков

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клочков Яков

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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