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Шепелев Иван Васильевич

Место рождения

Неплюевка, Амонская волость, Рыльский уезд

Дата рождения

1782

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Отец

1743 г.р.

Мать

1744 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Шепелев Василий Яковлевич

Мать: Шепелева Ирина Дмитриевна

Неплюевка, Амонская волость, Рыльский уезд
Смерть
1783
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