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Шепелев Иван Васильевич
Шепелев Иван Васильевич
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Место рождения
Неплюевка
, Амонская волость, Рыльский уезд
Дата рождения
1782
Дата смерти
1783
Пол
Мужской
Отец
Шепелев Василий Яковлевич
1743 г.р.
Мать
Шепелева Ирина Дмитриевна
1744 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец:
Шепелев Василий Яковлевич
Мать:
Шепелева Ирина Дмитриевна
Неплюевка
, Амонская волость, Рыльский уезд
Смерть
1783
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