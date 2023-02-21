Никишин Иван Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти15.03.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Никишин Семён Степанович
Мать: Никишина Зинаида Агеевна
Военная служба
С 20.08.1942 по 15.03.1945
Воинское звание: Рядовой Призван 20.08.1942 года Илекским РВК. 23.08.1942 года прибыл в 92 запасной стрелковый полк 13 запасной стрелковой бригады. В звании рядового служил санитаром в 861 стрелковом ... Показать все
Смерть
15.03.1945
Причина смерти: Погиб в бою | Погиб в бою. Похоронен в селении Нейзидель, Верхняя Силезия, Германия.