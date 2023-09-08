Мошенцева Евфросинья Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1875 по 1882
Рождение ребёнка
19.02.1883
Сын: Мошенцев Михаил Прохорович
Отец ребёнка: Мошенцев Прохор Титович
Восприемники: "Того же села Кузьма Лаврентьев Иноземцев и крестьянская девица Евдокия Карпова Шишкина."
Рождение ребёнка
1897
Сын: Мошенцев Федор Прохорович
Отец ребёнка: Мошенцев Прохор Титович
Смерть
Неизвестно