Мошенцева Евфросинья Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошенцева Евфросинья Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1858 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1875 по 1882

Муж: Мошенцев Прохор Титович

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.02.1883

Сын: Мошенцев Михаил Прохорович

Отец ребёнка: Мошенцев Прохор Титович

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники: "Того же села Кузьма Лаврентьев Иноземцев и крестьянская девица Евдокия Карпова Шишкина."
Рождение ребёнка
1897

Сын: Мошенцев Федор Прохорович

Отец ребёнка: Мошенцев Прохор Титович

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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