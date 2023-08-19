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Крестинья Ивановна

Место рождения

Бехтерево, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бехтерево, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.07.1844

Сын: Лучкин Михаил Кононович

Отец ребёнка: Лучкин Конон Иоанович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Лучкина Анна Кононовна

Отец ребёнка: Лучкин Конон Иоанович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Лучкина Мария Кононовна

Отец ребёнка: Лучкин Конон Иоанович

Бехтерево, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лучкина Иустина Кононовна

Отец ребёнка: Лучкин Конон Иоанович

Смерть
Неизвестно
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