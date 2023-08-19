Крестинья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1844
Отец ребёнка: Лучкин Конон Иоанович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Лучкина Анна Кононовна
Отец ребёнка: Лучкин Конон Иоанович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Лучкина Мария Кононовна
Отец ребёнка: Лучкин Конон Иоанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лучкина Иустина Кононовна
Отец ребёнка: Лучкин Конон Иоанович
Смерть
Неизвестно