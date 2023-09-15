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Рогозин Стефан Никитович

Место рождения

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Рогозин Никита Иванович

Мать: Рогозина Анна Лаврентьева

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.11.1878

Сын: Рогозин Михаил Стефанович

Мать ребёнка: Рогозин Елена Стефановна

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.05.1881

Сын: Рогозин Тихон Стефанович

Мать ребёнка: Рогозин Елена Стефановна

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.01.1884

Дочь: Евдокия Стефановна

Мать ребёнка: Рогозин Елена Стефановна

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогозин Елена Стефановна

Смерть
Неизвестно
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