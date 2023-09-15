Рогозин Стефан Никитович
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Рогозин Никита Иванович
Рождение ребёнка
04.11.1878
Сын: Рогозин Михаил Стефанович
Мать ребёнка: Рогозин Елена Стефановна
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.05.1881
Мать ребёнка: Рогозин Елена Стефановна
Рождение ребёнка
29.01.1884
Дочь: Евдокия Стефановна
Мать ребёнка: Рогозин Елена Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рогозин Елена Стефановна
Смерть
Неизвестно