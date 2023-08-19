Харланова Прасковья Исаевна
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Харланов Никита Иоакимович
Отец ребёнка: Харланов Иоаким Сергеевич
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Харланов Иоаким Сергеевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Харланова Степанида Иоакимовна
Отец ребёнка: Харланов Иоаким Сергеевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Харланова Мавра Иоакимовна
Отец ребёнка: Харланов Иоаким Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно