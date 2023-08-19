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Харланова Прасковья Исаевна

Место рождения

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Харланов Никита Иоакимович

Отец ребёнка: Харланов Иоаким Сергеевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Харланов Осип Иоакимович

Отец ребёнка: Харланов Иоаким Сергеевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Харланова Степанида Иоакимовна

Отец ребёнка: Харланов Иоаким Сергеевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Харланова Мавра Иоакимовна

Отец ребёнка: Харланов Иоаким Сергеевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харланов Иоаким Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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