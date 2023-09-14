Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Татиана Андреевна
Отец ребёнка: Никитин Андрей
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Никитин Андрей
Рождение ребёнка
21.07.1886
Сын: Трофим Андреевич
Отец ребёнка: Никитин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никитин Андрей
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно