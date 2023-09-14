Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Татиана Андреевна

Отец ребёнка: Никитин Андрей

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Никитин Андрей

Рождение ребёнка
21.07.1886

Сын: Трофим Андреевич

Отец ребёнка: Никитин Андрей

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Андрей

Место жительства
Неизвестно
Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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