Иванов Федор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Федор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1907 ст.

Жена: Иванова Василиса Григорьевна

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чаинка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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