Иванов Федор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.01.1907 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чаинка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно