Сыкчин Вонифатей Козьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыкчин Вонифатей Козьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1681

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1681

Отец: Сыкчин Кузьма (Коземка) Ларионов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сыкчин Карп Вонифатьев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Козьминская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
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