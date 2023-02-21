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(Рослякова) Алена Александровна
(Рослякова) Алена Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1980
Пол
Женский
Отец
Росляков Александр
1954 г.р.
Мать
Рослякова (Кузьмина) Галина Александровна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980
Отец:
Росляков Александр
Мать:
Рослякова Галина Александровна
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