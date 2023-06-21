Данилов Аввакум — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Аввакум

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1917

Сын: Данилов Яков Аввакумович

Мать ребёнка: Данилова Матрона Парамонова

Хмелёвка, Вохомский муниципальный район, Костромская область
В пох.книгах 1955,1958г год рождения 1918 в пох.книге 1967г дата рождения 15.05.1917
Смерть
Неизвестно
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