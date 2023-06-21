Данилов Аввакум
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1917
Мать ребёнка: Данилова Матрона Парамонова
Хмелёвка, Вохомский муниципальный район, Костромская область
В пох.книгах 1955,1958г год рождения 1918 в пох.книге 1967г дата рождения 15.05.1917
Смерть
Неизвестно