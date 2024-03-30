Быстрова (Соснина) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быстрова (Соснина) Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Быстров Николай Иоанович

Отец ребёнка: Быстров Иоанн Михайлович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Быстров Владимир Иоанович

Отец ребёнка: Быстров Иоанн Михайлович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Быстров Михаил Иоанович

Отец ребёнка: Быстров Иоанн Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быстров Иоанн Михайлович

Смерть
Неизвестно
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