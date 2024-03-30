Быстрова (Соснина) Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Быстров Иоанн Михайлович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Быстров Владимир Иоанович
Отец ребёнка: Быстров Иоанн Михайлович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Быстров Иоанн Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно