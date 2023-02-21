Гошно Настасья Прокофьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Анна Гаврилова
Отец ребёнка: Гошно Гаврила Иванов
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Гошно Гаврила Иванов
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Гошно Гаврила Иванов
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Ирина Гаврилова
Отец ребёнка: Гошно Гаврила Иванов
Рождение ребёнка
1785
Сын: Гошно Федор Гаврилов
Отец ребёнка: Гошно Гаврила Иванов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Марья Гаврилова
Отец ребёнка: Гошно Гаврила Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гошно Гаврила Иванов
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно