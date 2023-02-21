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Гошно Настасья Прокофьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Анна Гаврилова

Отец ребёнка: Гошно Гаврила Иванов

Рождение ребёнка
1764

Сын: Гошно Григорий Гаврилов

Отец ребёнка: Гошно Гаврила Иванов

Рождение ребёнка
1764

Сын: Гошно Герасим Гаврилов

Отец ребёнка: Гошно Гаврила Иванов

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Ирина Гаврилова

Отец ребёнка: Гошно Гаврила Иванов

Рождение ребёнка
1785

Сын: Гошно Федор Гаврилов

Отец ребёнка: Гошно Гаврила Иванов

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Марья Гаврилова

Отец ребёнка: Гошно Гаврила Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гошно Гаврила Иванов

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно
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