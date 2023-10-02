Сашин Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.2002
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.05.2007
Сын: Сашин Илья Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности