Сашин Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сашин Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.2002

Сын: Сашин Артем Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.05.2007

Сын: Сашин Илья Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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