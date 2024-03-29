Ящерицын Гаврил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ящерицын Гаврил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1917

Отец: Ящерицын Алексей Михайлович

Мать: Ящерицына Татьяна Яковлевна

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