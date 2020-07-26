Черняновская Заря Бакиевна
Место рождения
Дата рождения30.05.1941
Дата смерти26.07.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1963
Дочь: Ильина Римма Алексеевна
Отец ребёнка: Черняновский Алексей Петрович
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.06.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черняновский Алексей Петрович
Рождение ребёнка
22.05.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черняновский Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.07.2020
Черняное, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область