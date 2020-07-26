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Черняновская Заря Бакиевна

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Место рождения

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область

Дата рождения

30.05.1941

Дата смерти

26.07.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

1963 г.р.
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Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.06.1963

Дочь: Ильина Римма Алексеевна

Отец ребёнка: Черняновский Алексей Петрович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черняновский Алексей Петрович

Рождение ребёнка
22.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черняновский Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черняновский Алексей Петрович

Смерть
26.07.2020
Черняное, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
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