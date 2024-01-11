Киндюхина (Кошелькова) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киндюхина (Кошелькова) Елена Александровна

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Место рождения

Могильно, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

18.03.1977

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1951 г.р.

Муж

1977 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2005 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1977

Отец: Кошельков Александр Иванович

Мать: Кошелькова Лидия Павловна

Могильно, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киндюхин Андрей Петрович

Рождение ребёнка
19.03.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киндюхин Андрей Петрович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.01.2005

Дочь: Киндюхина Арина Андреевна

Отец ребёнка: Киндюхин Андрей Петрович

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