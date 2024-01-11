Киндюхина (Кошелькова) Елена Александровна
Место рождения
Дата рождения18.03.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.03.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киндюхин Андрей Петрович
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.01.2005
Дочь: Киндюхина Арина Андреевна
Отец ребёнка: Киндюхин Андрей Петрович