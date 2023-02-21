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Петрова (Ветышева) Людмила Демидовна
Петрова (Ветышева) Людмила Демидовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.01.1941
Пол
Женский
Отец
Ветышев Демид Федорович
1910 г.р.
Мать
Ветышева (Бирюкова) Татьяна Филипповна
1905 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1941
Отец:
Ветышев Демид Федорович
Мать:
Ветышева Татьяна Филипповна
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