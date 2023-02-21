Петрова (Ветышева) Людмила Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова (Ветышева) Людмила Демидовна

Петрова (Ветышева) Людмила Демидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1941

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1941

Отец: Ветышев Демид Федорович

Мать: Ветышева Татьяна Филипповна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close