Обухова Пелагея Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1922
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Обухов Николай Петров
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Обухов Николай Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно