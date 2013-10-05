Ценева Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ценева Анастасия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.2013

Пол

Женский

Отец

1988 г.р.

Мать

1992 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.2013

Отец: Ценев Михаил Александрович

Мать: Юрьевна Рина

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