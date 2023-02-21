Газимов Исмагил Усманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Газимов Исмагил Усманович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Газимов Усман Курбанбаевич

Мать: не указана

Смерть
1994
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