Тушнова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1950
Отец: Павлов Иван Васильевич
Мать: Павлова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
01.09.1970
Дочь: Хисамутдинова Майя Алексеевна
Отец ребёнка: Тушнов Алексей Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тушнов Алексей Анатольевич