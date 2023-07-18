Тушнова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТушнова Татьяна Ивановна

Тушнова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1950

Пол

Женский

Отец

18 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

1970 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1950

Отец: Павлов Иван Васильевич

Мать: Павлова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
01.09.1970

Дочь: Хисамутдинова Майя Алексеевна

Отец ребёнка: Тушнов Алексей Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тушнов Алексей Анатольевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close