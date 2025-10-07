Михайлова (Гурова) Мария Васильевна
женский, родилась 19.02.1893
умерла 1978, Москва, город федерального значения Москва
ОтецГуров Василий МихайловичНеизвестно г.р.
Супруги
Михайлов Алексей Сергеевич13.03.1899 г.р.
Дети
Михайлов Алексей Алексеевич06.01.1921 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1893
Отец: Гуров Василий Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
1919
Рождение ребёнка
06.01.1921
Сын: Михайлов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Михайлов Алексей Сергеевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1978
Москва, город федерального значения Москва