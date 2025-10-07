Михайлова (Гурова) Мария Васильевна 19.02.1893 — найти родственников по фамилии на Familio

Михайлова (Гурова) Мария Васильевна

Автор
АГ
Гончаров А.

женский, родилась 19.02.1893

умерла 1978, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Гуров Василий МихайловичНеизвестно г.р.
Супруги
Михайлов Алексей Сергеевич13.03.1899 г.р.
Дети
Михайлов Алексей Алексеевич06.01.1921 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1893

Отец: Гуров Василий Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
1919

Муж: Михайлов Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
06.01.1921

Сын: Михайлов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Михайлов Алексей Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
1978
Москва, город федерального значения Москва

Головинском кладбище

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