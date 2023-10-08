Дерябин Куприян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситников Роман Куприянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситников Николай Куприянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситников Иван Куприянович
Мать ребёнка: Ситникова (неизвесно)
Смерть
Неизвестно