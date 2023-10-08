Дерябин Куприян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерябин Куприян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Роман Куприянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Николай Куприянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Иван Куприянович

Мать ребёнка: Ситникова (неизвесно)

Смерть
Неизвестно
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