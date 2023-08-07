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Марфа Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Данила Иванович

Мать: Анна Алексеева

Бракосочетание
16.05.1782

Муж: Лаврентий Степанович

Рождение ребёнка
1786

Сын: Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лаврентий Степанович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Лаврентий Степанович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Михаил Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лаврентий Степанович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Лазарь Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лаврентий Степанович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Осип Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лаврентий Степанович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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