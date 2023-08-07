Марфа Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Данила Иванович
Мать: Анна Алексеева
Бракосочетание
16.05.1782
Муж: Лаврентий Степанович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Иван Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лаврентий Степанович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Лаврентий Степанович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Михаил Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лаврентий Степанович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Лазарь Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лаврентий Степанович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Осип Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лаврентий Степанович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно