Пономаренко Алексей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономаренко Алексей Тимофеевич

Место рождения

Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пономаренко Тимофей

Мать: Пономаренко Акилина

Украина
Рождение ребёнка
22.03.1914

Сын: Пономарев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Марфа

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Марфа

Смерть
Неизвестно
Собинка, Собинский муниципальный район, Владимирская область
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