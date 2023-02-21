Пономаренко Алексей Тимофеевич
Место рожденияУкраина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пономаренко Тимофей
Мать: Пономаренко Акилина
Украина
Рождение ребёнка
22.03.1914
Сын: Пономарев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Марфа
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Марфа
Смерть
Неизвестно
Собинка, Собинский муниципальный район, Владимирская область