Шушемоина Софья (Иванова) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Иванов Иван
Мать: Иванова Любава
Рождение ребёнка
17.03.1927
Дочь: Шушамоина Александра Павловна
Отец ребёнка: Шушемоин Павел Павлович
Каменное, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шушемоин Павел Павлович
Горбуново, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно