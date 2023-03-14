Шушемоина Софья (Иванова) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушемоина Софья (Иванова) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1909 г.р.

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Иванов Иван

Мать: Иванова Любава

Рождение ребёнка
17.03.1927

Дочь: Шушамоина Александра Павловна

Отец ребёнка: Шушемоин Павел Павлович

Каменное, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шушемоин Павел Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шушемоин Павел Павлович

Горбуново, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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