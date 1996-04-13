Иванова (Чухлип) Алла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Чухлип) Алла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1937

Дата смерти

13.04.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Василий

Рождение ребёнка
09.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Василий

Смерть
13.04.1996
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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