Иванова (Чухлип) Алла
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1937
Дата смерти13.04.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Василий
Рождение ребёнка
09.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Василий
Смерть
13.04.1996
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно